- Israelul a lansat o operațiune a forțelor speciale care a permis eliberarea a doi ostatici israelieni din Rafah, in timpul unor lovituri aeriene luni dimineața, despre care oficiali locali din domeniul sanatații au declarat ca au ucis 37 de persoane și au

- Armata israeliana a facut un raid intr-un complex din Gaza al unui lider Hamas. Mai mulți luptatori Hamas au fost uciși, iar in interior au fost gasite arme și echipamente. Un „raid țintit” a fost efectuat intr-un complex folosit de un comandant al Hamas, au declarat reprezentanții Forțelor de Aparare…

- Forțele israeliene l-au ucis pe Adil Mismah, un comandant al forței Nukhba a Hamas, care a ajutat la conducerea și dirijarea masacrului din 7 octombrie din comunitațile din sudul Israelului, a anunțat luni dimineața IDF.Mismah, comandantul de companie al brigazii Nukhba din Deir al-Balah, a condus…

- Salvatorii din orașul Rafah, in sudul Gazei, au scos in viața o fetița prinsa sub daramaturi dupa un atac aerian lansat de armata israeliana in zona. In bombardamentele atribuite Israelului, copila și-a pierdut mama și sora, transmite BBC.Oamenii au sapat cu mainile goale pentru a ajunge la copila,…

- Armata israeliana a anunțat vineri seara ca a impușcat mortal trei ostatici israelieni in luptele din nordul Gazei, dupa ce i-a identificat in mod eronat ca fiind o amenințare. „Este un incident tragic, Forțele de Aparare ale Israelului poarta responsabilitatea”, a transmis purtatorul de cuvant al armatei…

- Mossadul și Forțele de Aparare ale Israelului au primit a doua lista de ostatici israelieni care urmeaza sa fie eliberați sambata, ca parte a armistițiului, a anunțat biroul premierului israelian intr-un comunicat. Oficialii de securitate analizeaza lista, se arata in declarație. O sursa israeliana…

- Danielle Aloni, femeia cu origini romanești luata ostatica in urma atacului din 7 octombrie asupra Israelului, se afla - alaturi de fiica sa de cinci ani - printre cei 13 ostatici eliberați vineri seara de catre Hamas, in urma acordului mediat de Qatar, conform listei publicate de Times of Israel. Printre…

- Un reprezentant al armatei israeliene a declarat joi ca 39; 39;imagini referitoare la ostatici 39; 39;, realizate in timpul atacului comis de militantii palestinieni Hamas asupra Israelului in 7 octombrie, au fost gasite in ordinatoarele confiscate in timpul interventiei fortelor israeliene in spitalul…