- In ultimele zile, conform informarilor Grupului de Comunicare Strategica, numarul infectarilor de coronavirus pe teritoriul Romaniei a crescut. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a venit cu o explicație in acest sens.

- Fața de precedenta raportare, cand Grupul de Comunicare Strategica anunța ca fusesera inregistrate 166 de noi imbolnaviri, din informarea de marți rezulta ca in ultimele 24 de ore au fost consemnate 250 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 la nivel național. “Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei,…

- Trei noi decese cauzate de coronavirus au fost raportate vineri, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Ultimul deces nr. 1.159 este o femeie din Constanta.Deces 1157Femeie, 81 ani, judet Arad.Data confirmare: 30.04.2020.Data deces: 21.05.2020.Comorbiditati: HTA, FiA, IMA, Sechele AVC, leucemie.Deces…

- Un numar de 14 decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus au fost raportate de la ultima informare a Grupului de Comunicare Strategica, astfel ca numarul total al celor care au murit in urma contactarii SARS-CoV-2 a ajuns la 841.

- Inca 14 persoane au murit in Romania in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, arata cel mai recent bilanț al Grupului de Comunicare Strategica. Bilanțul a ajuns la 841 de decese. Deces 828 – Barbat, 63 ani, județ Galați. Data recoltarii: 03.05.2020. Data confirmarii:…

- Conform celei mai recente raportari a Grupului de Comunicare Strategica s-au inregistrat noi decese cauzate de coronavirus. Pe lista celor care au pierdut lupta cu boala se afla și trei persoane din vestul țarii, respectiv din județele Timiș și Hunedoara. The post Coronavirus, bilanț negru: inca trei…

- Au fost inregistrate 43 decese din cauza noului coronavirus in Romania. Cel mai recent caz, in județul Arad, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Barbat, 72 de ani, jud. Arad. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli…

- Au fost inregistrate inca 4 decese din cauza noului coronavirus in Romania. Este vorba despre persoane din Arad, Constanța, Suceava, Hunedoara, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020, iar in data…