Audi schimbă denumirea modelelor: dispar cifrele care au creat confuzie In urma cu șapte ani, constructorul german de automobile a introdus doua cifre in numele modelelor. Ne referim la 30, 45, 55 și așa mai departe, care s-au alaturat denumirilor cu care eram deja obișnuiți: TFSI, TDI și quattro. Așa cum era de așteptat, s-a creat o confuzie generala. Combinația de doua cifre se referea, de fapt, la puterea oferita. Din cate se pare, Audi a decis acum sa renunțe la aceste cifre. De fapt, schimbarea a inceput odata cu... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

