Fizicienii au creat un "vortex cuantic", care curge cu o vascozitate de 500 de ori mai mica decat cea a apei și care ar putea fi folosit pentru a studia deformarile spațio-temporale provocate de gaurile negre, informeaza livescience.com.

Oamenii de știința au creat o tornada cuantica gigantica in interiorul unui superfluid de heliu și vor sa o foloseasca pentru a cerceta natura enigmatica a gaurilor negre.

Vartejul - realizat din heliu lichid racit pana aproape de zero absolut - se mișca fara frecare, ceea ce il face sa imite modul in care gaurile negre in rotație deformeaza spațiul-timp…