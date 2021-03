Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul radauțean Andrei Chipreanov a caștigat zilele trecute supermeciul Galei de Skandenberg de la Istanbul, invingandu-l pe redutabilul Vasili Dautashvili, vicecampion mondial și european al categoriei 100 de kilograme.Concursul din capitala Turciei este unul foarte bine cotat, beneficiind de ...

- Serviciul National de Informatii (NIS) "ne-a adus la cunostinta" ca Phenianul "a incercat sa obtina tehnologii legate de vaccin si tratamente impotriva COVID-19 prin intermediul unui atac cibernetic asupra Pfizer", le-a spus jurnalistilor deputatul Ha Tae-keung, scrie Agerpres.Potrivit agentiei sud-coreene…

- Coreea de Nord si Iranul ar fi reluat cooperarea in dezvoltarea rachetelor cu raza lunga de actiune in 2020, afirma un raport al ONU, care confirma, de asemenea, ca Phenianul continua sa incalce rezolutiile ONU in domeniul nuclear, transmite marti AFP. Citește și: SURSE - Intalnire intre Orban…

- Coreea de Nord si Iranul ar fi reluat cooperarea in dezvoltarea rachetelor cu raza lunga de actiune in 2020, potrivit unui raport ONU, care confirma, de asemenea, ca Phenianul continua sa incalce rezolutiile ONU in domeniul nuclear, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. Teheranul neaga existenta unei…

- Echipa Chelsea Londra a obtinut al treilea succes in patru meciuri disputate sub comanda antrenorului german Thomas Tuchel, invingand la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sheffield United, duminica seara, intr-un meci din etapa a 23-a a campionului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres.…

- Pilotul francez Sebastien Ogier a obținut prima victorie din noul sezon de raliuri. El s-a impus in etapa Campionatului Mondial de la Monte Carlo și a inregistrat a opta victorie din cariera pe circuitul din Principat.

- Barracuda Residence SRL a obtinut la inceputul acestui an un certificat de urbanism de la primaria Constanta Este vizata dezmembrarea unui teren in suprafata de 470 de mp, impartit in doua loturi, fara a se specifica amplasamentul acestuia Barracuda Residence SRL Constanta desfasoara insa mai multe…

- Democrații au obținut și controlul Senatului in urma alegerilor pentru cele doua locuri de senator ai statului Georgia – Jon Ossoff și Raphael Warnock i-au invins pe republicanii David Perdue și Kelly Loefler, senatori in funcție, relateaza BBC.