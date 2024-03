Stiri pe aceeasi tema

- Kairos, o racheta fabricata de compania japoneza Space One, a explodat, miercuri, la cateva secunde dupa lansare, relateaza Reuters. Eșecul survine in contextul in care guvernul și investitorii iși sporesc sprijinul pentru acest sector, pe fondul consolidarii securitații naționale și al cererii tot…

- Militantii houthi din Yemen au lansat luni inspre Marea Rosie o racheta balistica care a lovit o nava transportoare de containere sub pavilionul Insulelor Marshall, detinuta si operata de Statele Unite, a declarat armata americana. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat ca „la 15 ianuarie,…

- Coreea de Nord a lansat cu succes, duminica, o racheta balistica cu raza intermediara de acțiune, a anunțat luni, oficial, agenția de presa nord-coreeana KCNA, cu precizarea ca racheta a fost echipata cu o ogiva hipersonica destinata „verificarii capacitaților de zbor fara motor și de maniabilitate”.…

- Coreea de Nord a lansat cu succes o racheta balistica cu raza medie de actiune cu combustibil solid, a anuntat luni agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand o informatie furnizata cu o zi inainte de Coreea de Sud, scrie AFP, citat de Agerpres.Lansarea duminica a acestei rachete, care, potrivit…

- Fortele nord-coreene au lansat, duminica, o racheta cu raza medie de actiune in mare, au anuntat autoritatile din Coreea de Sud și Japonia, pe fondul tensiunilor mari generate de lansarile recente ale unei rachete balistice intercontinentale și a primului satelit militar de spionaj nord-corean, relateaza…

- Coreea de Nord a lansat duminica, se pare, o racheta cu raza intermediara in largul coastei sale de est, a anuntat Coreea de Sud, in conditiile in care tensiunile sunt mari dupa lansarea recenta de catre Phenian a unei rachete balistice intercontinentale si a primului sau satelit militar spion, relateaza…

- Dupa Orientul Mijlociu și Ucraina, crește tensiunea și-n Asia: Kim Jong Un a lansat o 'racheta balistica'Coreea de Nord a lansat o racheta balistica duminica, a anuntat armata sud-coreeana, la cateva zile dupa exercitii de artilerie cu munitie de razboi organizate de Phenian in apropierea frontierei…

- X-37B, avionul spatial secret al armatei americane, care este in intregime robotizat, a decolat joi seara din Florida pentru a saptea sa misiune. A fost pentru prima data cand a fost lansat de pe o racheta Falcon Heavy de la SpaceX, capabila sa il duca pe o orbita mai inalta decat pana acum, relateaza…