Accident la Cluj Napoca. O femeie a fost transportată la spital In aceasta seara un accident rutier s-a produs la Cluj Napoca, in urma caruia doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, o femeie fiind transportata la spital „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Branului din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit patru autoturisme avariate, dintre care trei staționate. Doua persoane au fost consultate la locul accidentului de catre echipajul SMURD, dintre care o femeie a fost transportata la spital… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

