- Gabriel a plecat in urma cu mulți ani din Romania și s-a stabilit in Chicago. Despre viața din America spune ca mereu și-a dorit sa faca ceva diferit, asta pentru ca in țara a avut tangențe cu lumea sportului.

- Alex este romanul care a devenit milionar inainte de 30 de ani locuind in Statele Unite ale Americii. A pus bazele mai multor afaceri importante, iar acum se poate lauda cu o viața de lux, alaturi de soție și fiica.

- In prezent are o afacere de succes, dar recunoaște ca drumul pana acolo nu a fost deloc ușor. Flaviu a ajuns in America pe cand avea 20 de ani și avea o mulțime de visuri, iar unele dintre ele au și devenit realitate.

- Astazi cunoaștem povestea unei mame careia nu i-a fost frica sa iși ia copilul in varsta de doar doi ani și sa plece doar cu bilet de dus pe „Taramul tuturor posibilitaților”, America. Uneori, amintirile dureroase nu se uita niciodata. Parca nu poți sa nu te intrebi cum a reușit Oana Jarca, dar și care…

- Michaela Deac a dat Romania pe America in urma cu 22 de ani și a ajuns una dintre cele mai cunoscute femei din Chicago, dupa ce a pus bazele unei afaceri. Iși aduce aminte cu drag de viața simpla de la țara și spune ca a ramas același om modest.

- Ediția din 2 martie 2024 a emisiunii ”Visul romanesc - Succes american” vine cu o poveste de viața de-a dreptul impresionanta! Daniela și Nick au descoperit rețeta succesului in Statele Unite ale Americii, iar acum au decis sa le impratașeasca tuturor rominilor cum au ajuns de la meserii platite modest,…

- Gabriel Constantin a dat Romania pe America in urma cu mai bine de 20 de ani. Barbatul este general manager la hotelul Trump. Iși incepe fiecare dimineața in jurul celorlalți manageri și ai angajaților.

- Incepand de sambata aceasta, de la ora 16.00, Madalina Balan le aduce telespectatorilor povesti de succes ale romanilor care au avut curajul sa lase totul in urma si sa porneasca in aventura vietii lor, de la zero, in Statele Unite ale Americii.