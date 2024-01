Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 1 an și 5 luni, care zilele trecute s-a inecat cu mar in timp ce se afla la creșa, a murit. Din pacate, cu toate eforturile medicilor, micuțul nu a putut fi salvat. Saptamana trecuta, copilul se afla la creșa privata in momentul in care s-a petrecut teribilul incident.

- Un copil de creșa se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a inecat cu o bucațica de mar in timpul gustarii, potrivit bihon.ro. Echipaje SMURD au intervenit prompt la fața locului, insa micuțul a trecut prin mai multe episoade de stop-cardio respirator, iar medicii au reușit sa il resusciteze de…

- Un copil de creșa se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a inecat cu o bucațica de mar in timpul gustarii, potrivit bihon.ro. Echipaje SMURD au intervenit prompt la fața locului, insa micuțul a trecut prin mai multe episoade de stop-cardio respirator, iar medicii au reușit sa il resusciteze de…

- Un copil de creșa se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a inecat cu o bucațica de mar in timpul gustarii, potrivit bihon.ro. Echipaje SMURD au intervenit prompt la fața locului, insa micuțul a trecut prin mai multe episoade de stop-cardio respirator, iar medicii au reușit sa il resusciteze de…

- Tragedie la Bosanci. Un barbat a murit inecat intr-un iaz din localitate luni dupa amiaza. Omul care era angajat la firma care administra luciul de apa se dusese cu barca pentru a desfașura o serie de activitați de sezon. Pentru ca nu mai venea, administratorul s-a dus sa vada ce s-a intamplat. A gasit…

- Accident șocant in Zarnești! Un sofer de camion a lovit trei persoane care se aflau pe trotuar, dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Potrivit primelor informații, unul dintre pietoni, un preot catolic, a murit.

- Bogdanel a ajuns din nou la controlul de rutina pentru a vedea evoluția bolii. Veștile nu sunt deloc bune: doctorii au decis sa ii creasca doza de medicamente, are nevoie de ședințe suplimentare de fizioterapie, iar medicii susțin ca acesta ar trebui sa se izoleze pentru a nu lua niciun virus. Micuțul…

- Yonatan Moshe Erlichman, copilul cunoscut in tot Israelul pentru apariția sa in clipul care promova vaccinarea impotriva Covid-19, a murit la cateva zile dupa ce a fost internat la camera de urgența a Spitalului Hadassah-Mount-Scopus din Ierusalim. Era cunoscut drept un copil sanatos, fara probleme…