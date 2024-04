Copil rănit în urma coliziunii dintre două maşini Accident soldat cu ranirea usoara a unui minor in judetul Hunedoara, pe DN 76. Doua masini s-au ciocnit pe raza localitatii Luncoiu de Jos. Baiatul in varsta de 10 ani a fost transportat la spital. „Pompierii secției Brad au intervenit, in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere și cu un echipaj SMURD, […] Articolul Copil ranit in urma coliziunii dintre doua masini a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

