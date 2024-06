Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Hunedoara, localitatea Soimus.Potrivit IGSU, in accident au fost implicate doua autoturisme. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea…

- In judetul Hunedoara s-a produs sambata dupa-amiaza un accident rutier in care sunt implicate opt persoane. Autoritatile au activat planul rosu de interventie care presupune suplimentarea resurselor de interventie. Accidentul s-a produs pe drumul national 76, in localitatea Soimus.Doua autoturisme s-au…

- Doua mașini s-au ciocnit sambata, 22 iunie, in zona localitatii Soimus, județul Hunedoara. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite, printre care și o fetița de cinci ani, iar autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție, transmite site-ul local Servus Press.Accidentul a avut loc pe DN…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Un accident in care au fost implicate trei autovehicule, inclusiv un autocar, cu peste 50 de persoane la bord, a avut loc luni, 17 iunie, in județul Iași. Autoritațile au activat Planul Rosu de interventie, astfel ca la fața locului au fost trimise mai multe echipaje ale salvatorilor. Autoritatile din…