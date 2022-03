Copil mort în bombardamentul de la Jitomir! Distrugeri masive lângă aeroport Patru persoane au murit cand locuinte din orasul ucrainean Jitomir au fost lovite marti de o racheta de croaziera rusa care se pare ca viza o baza aeriana din apropiere, a declarat Anton Gerascenko, consilier al ministrului de interne ucrainean, pe canalul sau Telegram, potrivit Reuters. El a spus ca toate cladirile rezidentiale din apropierea bazei Brigazii 95 Aeropurtate din Jitomir, la 120 de kilometri vest de capitala Kiev, au fost incendiate. „Pana in prezent, patru persoane au murit. Printre care un copil”, a spus el. Moscova i-a avertizat marti pe locuitorii capitalei Kiev sa-si paraseasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- El a spus ca toate cladirile rezidentiale din apropierea bazei Brigazii 95 Aeropurtate din Jitomir, la 120 de kilometri vest de capitala Kiev, au fost incendiate."Pana in prezent, patru persoane au murit. Printre care un copil", a spus el.Moscova i-a avertizat marti pe locuitorii capitalei Kiev sa-si…

- Aproximativ 4.300 de rusi ar fi fost ucisi de la inceputul invaziei in Ucraina, anunta ministrul delegat insarcinat cu Apararea, Hanna Malyar. Oficialul spune, intr-o postare pe Facebook, ca Rusia a suferit, de asemenea, pierderi materiale importante in Ucraina. In plus, aproape 150 de tancuri și aproximativ…

- Grecia a anuntat sambata ca sase civili din minoritatea greaca au fost ucisi si alti sase raniti in urma bombardamentelor rusesti in apropiere de Mariupol, in Ucraina, si ca l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la Ministerul de Externe, informeaza AFP si Reuters. Bombardamentele au avut loc la…

- Rusia a invadat Ucraina și intr-un timp foarte scurt trupele ruse au reușit sa intre in Kiev. In acest context ministerul Apararii de la Moscova a facut un scurt bilanț al primelor 24 de ore de razboi Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Circa zece convoaie de soldati rusi au parasit, joi, Crimeea, dupa incheierea manevrelor, a relatat agentia rusa de presa RIA, citand Ministerul rus al Apararii. Nu se precizeaza unde anume au fost relocate respectivele convoaie, noteaza Reuters . Rusia a afirmat mai devreme saptamana aceasta ca unele…

- NATO ramane in alerta, dupa ce nu a vazut nici un semn clar de retragere a Moscovei și a trupelor ruse din jurul Ucrainei. Miniștrii Apararii NATO au convocat o intalnire miercuri (16 februarie), in vreme ce alianța militara acuza Rusia ca a trimis mai multe trupe intr-o formație militara masiva in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar aduce razboiul pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean Zelenski a…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…