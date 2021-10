Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 5 ani, care figura disparut in bazele de date italiene, a fost gasit de polițiștii de frontiera din Curtici, la intrarea in Romania. Alerta de dispariție a baiatului a fost introdusa de autoritatile italiene, dupa ce mama a raportat ca i-a fost rapit copilul. Potrivit Poliției…

- Zece migranti din Afganistan au fost prinsi cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. Migranții erau ascunsi intr-un TIR. Vehiculul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Politia de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera bihoreni au transmis intr-un comunicat de presa ca au blocat vineri dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors II un TIR incarcat cu 15 tone de deseuri textile, reprezentand haine second hand, care au fost aduse din Germania, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 16 migranti din Afganistan si Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci TIR-uri incarcate cu diverse marfuri. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Politia de Frontiera, trei dintre…

- Astazi dimineața, in jurul orei 02:20, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, calatorind ca pasager in trenul IR 346 – 1, o femeie, cetațean roman, in varsta de 24 de ani. La controlul de frontiera, persoana in cauza a prezentat…

- Cinci migranti din Afganistan si Turcia au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr-un TIR incarcat cu vopsea. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Politia de Frontiera Arad, TIR-ul in care se…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritațile din Italia, la volanul caruia se afla un cetatean iranian. In data de 30.07.2021, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, s-a prezentat pentru verificarile de frontiera, pe sensul de ieșire…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Italia, la volanul caruia se afla un cetatean iranian.In data de 30.07.2021, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, s a prezentat pentru verificarile de frontiera, pe sensul de iesire…