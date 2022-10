Copil de 5 ani, mort în explozia de la benzinăria din Irlanda care a ucis 10 oameni. Mergea să-i cumpere mamei un cadou 10 oameni au murit si peste 20 au fost raniti in Irlanda in explozia unei benzinarii. Printre victime este si un copil de cinci ani, care mersese cu tatal sa cumpere un cadou de ziua mamei lui. Suflul exloziei a fost atat de puternic incat a naruit mai multe cladiri din apropiere. Primele indicii par sa arate ca tragedia a fost provocata de o scurgere de gaze. The post Copil de 5 ani, mort in explozia de la benzinaria din Irlanda care a ucis 10 oameni. Mergea sa-i cumpere mamei un cadou first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

