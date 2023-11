Copii dependenți de țigară, cu plămânii distruși Țigari clasice, țigari electronice, dispozitive de vaping. Toate sunt extrem de frecvente printre minori. Toate sunt extrem de periculoase, creeaza depedența aidoma drogurilor, iar medicii vorbesc chiar despre o noua boala foarte grava. Minori fumatori Psihologul Mihai Copaceau, autorul unui studiu, avertizeaza ca 56% dintre copiii din mediul rural care fumeaza, aprind prima țigara la varsta de 12 ani. ”In Romania, 56% dintre copiii din mediul rural care fumeaza iși aprind prima țigara la varsta de 12 ani! Adolescentii romani fumeaza mai mult decat media europeana, 28% mi-au spus ca se simt deja… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

