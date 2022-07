Stiri pe aceeasi tema

- Trei cantece ale lui Michael Jackson, aflate in centrul unei controverse de lunga durata cu privire la adevarata identitate a interpretului lor, au fost eliminate de pe platformele de streaming, au anuntat, miercuri, compania Sony si detinatorii drepturilor regretatului artist, relateaza AFP. "Breaking…

- Dermot Kennedy a lansat single-ul “Dreamer” și a anunțat apariția noului album. Noul material discografic, intitulat „SONDER”, va fi lansat pe 23 septembrie. Anunțul „Sonder” a fost foarte așteptat de fani și critici, deopotriva, de la succesul global al albumului sau de debut, numarul 1, vandut in…

- In cadrul actualului summit al Alianței nord-atlantice, de la Madrid, s-a lansat Fondul de Inovare al NATO, ce va fi folosit pentru a gasi noi tehnologii de securitate. Joi, in cadrul unei ceremonii de semnare gazduite de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, lideri și miniștri din 22 de țari…

- Leah Kate a lansat single-ul “Twinkle Twinkle Little Bitch”, insotit de videoclipul oficial. Regizat de Aerin Moreno [Madison Beer, Sofi Tukker, Olivia O’Brien], vizualul duce telespectatorii intr-un dormitor al copilariei, unde Leah proclama “I can’t believe that I let you come inside my room. Yeah,…

- Beyonce a lansat, marti, "Break my soul", primul single de pe noul ei album. Cantareata a scris simplu pe Twitter si Instagram: "6. Break My Soul midnight ET". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Aitch a lansat single-ul “1989”. Dupa anunțul albumului sau de debut “Close to Home”, la inceputul acestei saptamani, Aitch impartașește noul sau single evocator, „1989″. Construit pe refrenul irezistibil din single-ul marca The Stone Roses, „Fools Gold”, „1989″ este o juxtapunere inteligenta a doua…

- Bow Anderson a lansat single-ul “Mama Said”. Acesta vine dupa hit-ul viral „20s” al star-ului pop, care a ajuns la peste 4 milioane stream-uri. Dupa EP-ul de debut al lui Bow, „New Wave”, „20s” a fost startul lui Bow in 2022, precum și turnee cu Mimi Webb, Ella Eyre și Tom Walker. „Mama Said” este un…

- Conan Gray a lansat single-ul “Memories”. Acesta a anunțat și sosirea celui de-al doilea album, “Superache”. Inca o data, el prezinta un imn personal inradacinat in sentimente crude. Vocea lui se combina perfect cu pianul in timp ce el implora: „ Please don’t ruin this for me. Please don’t make this…