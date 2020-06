Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca elevii care participa in aceasta perioada la pregatirea pentru examenele nationale nu sunt obligati sa treaca prin tunelurile de dezinfectie montate la intrarile in unitatile scolare. El a spus ca aceste tuneluri de dezinfectie au fost…

- Israelul a suspendat temporar marti cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Cerinta de a purta masti va fi relaxata pana cel putin vineri, a precizat Ministerul Sanatatii. Elevii nu mai sunt obligati sa poarte mastile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu se vor da bani sau vouchere oamenilor care accepta sa se testeze, scrie digi24.ro. Gabriela Firea a facut aceste precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de luni. „Vreau sa subliniez,…

- Cateva asociatii de elevi transmit autoritaților ca reluarea orelor de curs dupa 15 mai este riscanta daca nu se vor lua hotarari care sa garanteze siguranta elevilor. Reprezentanții asociațiilor sustin ca este necesara asigurarea tuturor masurilor in ceea ce priveste igiena in salile de curs, adica…

- Un partener al companiei publice de distrubuire a produselor medicale, Unifarm, va livra Romaniei o cantitate impresionanta de dezinfectanți pentru maini și suprafețe, destinate spitalelor din „linia intai”. Mii de tone de substanțe dezinfectante, atat pentru maini, cat și pentru suprafețe incep sa…

- Primarul din Gura Humorului a luat-o inaintea autoritaților de la București și a decis sa autoizoleze orașul, aflat in județul Suceava, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Orașul Gura Humorului nu are inregistrat niciun caz confirmat cu coronavirus. Conform realitateadesuceava.net, la intrarile…

- Primaria Sectorului 4, reprezentata de primarul Daniel Baluța, cere intervenția de urgența a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența in sensul plafonarii sau rechiziționarii dispenserelor și a soluțiilor dezinfectante existente in acest moment pe piața de profil. “Masura este neaparat…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…