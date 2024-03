Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Cluj trag un nou semnal de alarma, dupa ce incendiile de vegetație din ultima perioada s-au inmulțit considerabil. Militarii din județul Cluj le reamintesc oamenilor ca incendierea vegetației uscate se sancționeaza. In plus, aceste incendii se pot extinde și pod produce daune in localitați.…

- Oamenii de știința au prezentat publicului o descoperire surprinzatoare, facuta la o adincime de aproape 11 mii de metri. Cele vazute au provocat oceanologilor impresii triste. In adincurile Gropii Marianelor, cel mai adinc punct de pe Pamint, unde lumina soarelui nu patrunde, oamenii de știința de…

- Registrul Auto Roman trage un semnal de alarma cu privire la o serie de știri care circula in mediul online privitoare la folosirea cauciucurilor de vara și pe timpul iernii. Conform acelor știri, s-a schimbat legea și nu mai ești obligat sa ai anvelope de iarna pe mașina in sezonul rece. Ceea ce este…

- Godberg Cooper (26 de ani) a jucat constant in tricoul celor de la UTA, dar Mircea Rednic l-a bagat in ședința pe atacantul italian. Principala problema? Kilogramele in plus cu care acesta s-a intors la echipa, dupa vacanța de iarna. Mircea Rednic taie in carne vie la Arad și se desparte pa banda rulanta…

- Experții au constatat ca bauturile energizante sunt extrem de periculoase pentru copii și tineri și se cere interzicerea acestora.Consumul de bauturi energizante de catre copii și tineri prezinta mari riscuri pentru sanatate, ele putand produce anxietate, stres și chiar ganduri de sinucidere, afirma…

- Cu sezonul sarbatorilor in plina desfașurare, mulți dintre noi simțim imbunatațirea starii de spirit și bucuria de a imparți mese festive cu cei dragi, inclusiv cu animalele noastre de companie. Cu toate acestea, medicii veterinari trag un semnal de alarma cu privire la un aspect crucial: riscurile…

- Salvamont Prahova a anuntat, sambata, 16 decembrie 2023, ca cinci turiști au avut nevoie de intervenția salvatorilor deja, in condițiile in care zapada nu a acoperit intregul domeniul schiabil de pe Valea Prahovei.