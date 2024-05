Scandalul mediatic din jurul deputatului Dumitru Foșca: Un semnal de alarmă pentru societatea care iubește doar jumătățile de adevăr Intr-o era in care informația circula rapid și opinia publica se formeaza adesea pe baza unor jumatați de adevar, cazul deputatului Dumitru Foșca ar trebui sa ne puna pe ganduri. Un scandal mediatic alimentat de presa, care a exploatat in mod exagerat și uneori tendențios detalii incomplete, a transformat viața unui om intr-un spectacol public, […] The post Scandalul mediatic din jurul deputatului Dumitru Foșca: Un semnal de alarma pentru societatea care iubește doar jumatațile de adevar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

