Semnal de alarmă: Temperaturi record în ultimele 11 luni Ultimele 11 luni au adus o premiera pentru omenire, fiind bifat in fiecare luna un record de temperatura, a anuntat serviciul de monitorizare a schimbarilor climatice al Uniunii Europene. Situația s-a inregistrat, incepand cu iunie 2023, cea mai calda inregistrata vreodata pe planeta, fața de luna corespunzatoare din anii precedenti, dupa cum a transmis Serviciul […] The post Semnal de alarma: Temperaturi record in ultimele 11 luni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

