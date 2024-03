NASA a descoperit alcool în spațiu! Ingrediente demne de o Margarita! Astronomii au studiat recent doua stele cu ajutorul telescopului spațial James Webb. In timp cercetarilor, experții au descoperit in jurul corpurilor cerești ingrediente chimice care se gasesc in general in oțet, in ințepaturile de furnici și in celebra bautura alcoolica margarita. Așadar, NASA a descoperit alcool in spațiu! Mai exact, substanțe chimice care se regasesc in celebra bautura spirtoasa Margarita au fost descoperite in jurul a doua stele tinere, pe care astronomii le cercetau cu ajutorul telescopului spațial James Webb. NASA a descoperit alcool in spațiu cu ajutorul telescopului James… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

