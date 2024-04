Stiri pe aceeasi tema

- Spoofingul este o forma de inșelaciune, in care atacatorii se folosesc de tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a-și ,,masca” numarul real de telefon, facandu-l sa apara ca și cum ar fi un numar legitim sau asociat cu o instituție cunoscuta. In Romania, a existat o campanie de tentative de frauda,…

- Poliția Romana trage un semnal de alarma! A aparut o noua metoda de inșelaciune pe Internet. Romanii trebuie sa fie foarte atenți la escrocherii. Iata despre ce noua metoda este vorba, dar și ce au transmis autoritațile!

- Poliția Romana trage un semnal de alarma, dupa ce in mediul online a aparut o noua inșelaciune. „Apreciaza postari pentru bani” este una dintre metodele prin care romanii pot fi pacaliți cu ușurința.

- Fiica Elei Craciun a implinit 12 ani și a avut o cerere mai puțin obișnita, pentru parintii ei. Prezentatoarea TV a organizat pentru fiica sa o petrecere, complet diferita de toate aniversarile Alesiei de pana acum, care, de aceasta data, cu ocazia implinirii varstei de 12 ani, a avut parte de o zi…

- Lupta cu kilogramele in plus poate fi o adevarata provocare, iar multe persoane sunt dispuse sa faca orice pentru a scapa de ele. Imaginea nutriționistei Carmen Bruma a fost furata pentru a promova mai multe produse miraculoase de slabit. Pe rețelele de socializare, aceasta le-a aratat fanilor ca este…

- Imaginea Andreei Esca este folosita, din nou, fara acordul ei, in mod tendențios, in mai multe video-uri distribuite pe rețelele sociale pentru a-i pacali pe romanii care cred in imbogațirea peste noapte, informeaza Știrile ProTV. Persoane necunoscute au realizat un videoclip cu ajutorul tehnologiei…

- Andreea Esca a dezvaluit ca imaginea sa a fost folosita fara acordul ei pentru promovarea unor produse pe Internet, motiv pentru care trage și un semnal de alarma, pentru ca nu iși dorește ca urmaritorii sai sa fie pacaliți de site-urile fantoma.In ultima perioada, pe Internet au circulat mai multe…

- Exista noi metode de inșelaciune ale hackerilor! Conturile Google pot fi sparte fara parola. Experții in domeniu trag un semnal de alarma in acest sens. Iata cum acționeaza hackerii prin aceste metode, dar și ce recomandari au facut specialiștii!