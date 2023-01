Stiri pe aceeasi tema

- Un lucru e sigur. Daca ar trebui sa existe o piramida a pieselor vestimentare, cu siguranța ca rochia de seara ar fi undeva in varf. Atunci cand trebuie sa mergi la cele mai importante evenimente din viața ta sau a celor dragi, rochia de seara este cea mai buna alegere pe care ai putea sa o faci. Un…

- Producatorul de ciocolata Hershey a fost dat in judecata in SUA fiind acuzat ca vinde produse care conțin niveluri nocive de metal. Analizele de laborator au depistat cantitați de plumb și cadmiu in ciocolata neagra, scrie BBC. Procesul a fost deschis de Christopher Lazazzaro care susține ca firma a…

- Producatorul de ciocolata Hershey a fost dat in judecata in SUA fiind acuzat ca vinde produse care conțin niveluri nocive de metal. Producatorul de ciocolata Hershey a fost dat in judecata in Statele Unite ale Americii din cauza unei reclamații privind prezența metalului in ciocolata neagra, potrivit…

- Intr-o actiune colectiva propusa, inregistrata miercuri, Christopher Lazazzaro a spus ca nu ar fi cumparat sau ar fi platit mai putin pentru Hershey’s Special Dark Mildly Sweet Chocolate, Lily’s Extra Dark Chocolate 70% Cocoa si Lily’s Extreme Dark Chocolate 85% Cocoa, daca Hershey ar fi dezvaluit prezenta…

- Procesul a fost intentat de Christopher Lazazzaro. Acesta susține ca firma a indus in eroare consumatorii prin faptul ca nu a dezvaluit cantitațile de plumb și cadmiu din trei tablete de ciocolata neagra. El a mai spus ca nu ar fi cumparat produsele daca ar fi fost informat. Hershey's nu a comentat…

- Producatorul de ciocolata Hershey a fost dat in judecata in Statele Unite ale Americii din cauza unei reclamații privind prezența metalului in ciocolata neagra, potrivit BBC. Producatorul de ciocolata Hershey a fost dat in judecata in SUA fiind acuzat ca vinde produse care conțin niveluri nocive…

- PepsiCo, care a comandat camioanele mari in 2017, le cumpara ”direct” si, de asemenea, isi modernizeaza fabricile, inclusiv instaland patru standuri de incarcare pentru vehicule Tesla, de 750 de kilowati, atat la Modesto, cat si la Sacramento, din California, a declarat vicepresedintele PepsiCo, Mike…