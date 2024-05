Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru autoritațile administrației publice locale vor avea loc in data de 9 iunie 2024. In competiția electorala pentru funcția de primar al municipiului Lugoj, la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 2 Lugoj s-au inscris 11 candidați (la fel ca la alegerile locale din anul 2020),…

- Lista candidaților pentru funcția de primar in municipiile și orașele din județul Alba, la alegerile locale din 9 iunie 2024 Lista candidaților pentru funcția de primar in municipiile și orașele din județul Alba, la alegerile locale din 9 iunie 2024 Oferta saraca pentru locuitorii municipiilor și orașelor…

- Comisia Electorala Centrala a prezentat numarul de candidați inregistrați in cursa electorala pentru funcția de primar și de consilier local in cele 9 localitați din țara, unde pe 19 mai 2024, vor avea loc alegeri locale noi și parțiale.

- BEC a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile locale din acest an. In cazul alegatorului cu domiciliul in strainatate care si-a stabilit…

- Aliantele electorale pot sa sustina candidati independenti la primarii, consiliile locale si cele judetene la alegerile din 9 iunie, potrivit unei hotarari a Biroului Electoral Central (BEC). Astfel, conform site-ului BEC, a fost adoptata urmatoarea hotarare: „Art. 1. (1) La alegerile pentru autoritatile…

- Guvernul Romaniei a adoptat astazi Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Potrivit Ordonantei de Urgenta,…

- Alegerile locale din Cluj-Napoca vor avea loc in 9 iunie, iar deja s-au anunțat cațiva candidați pentru postul de primar al Clujului. Vorbim deja despre Emil Boc și Sabin Sarmaș, cei doi au spus ca vor candida. Cel mai probabil din partea USR va candida deputatul Viorel Baltarețu, iar de la UDMR cel…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca va fi „o campanie de ura” in alegerile locale din 2024, o campanie cu atacuri la persoana si cu foarte multi bani de la rechinii imobiliari. Edilul a adaugat ca este politicianism sa devansezi alegerile locale, ca sa schimbi rezultatul alegerilor europarlamentare…