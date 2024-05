Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara a fost invitat sa participe cu spectacolul ROMANIAN PSYCHO, creat și interpretat de Florin Piersic jr, la ediția din acest an a festivalului BACAU FEST MONODRAME (9-13 mai 2024), eveniment organizat de Teatrul Municipal „Bacovia”. Spectacolul Teatrului Național din Timișoara…

- Luni, 29 aprilie, a avut loc cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania, cea de-a 18-a ediție a Premiilor Gopo 2024, in sala Ion Caramitru a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’, din București. In cadrul evenimentului, vedetele s-au intrecut in ținute pe covorul roșu, noteaza…

- Dana Budeanu este o fana infocata a Andrei Maruța, iar recent a fost prezenta la concertul „Tradițional” susținut de artista la Sala Palatului din București. Creatoarea de moda nu s-a abținut și a avut numai cuvinte de lauda la adresa soției lui Catalin Maruța. Ce mesaj a aparut pe pagina ei de Instagram?…

- Procurorii din Bucuresti care instrumenteaza dosarul de constituire a unui grup infractional organizat in care sunt suspectati suporteri ai FC Rapid, dar si persoane din conducerea clubului au retinut, joi seara, 16 suporteri, inclusiv pe seful galeriei. Anchetatorii au descoperit, in incinta stadionului,…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al scriitorului Dinu Sararu va fi depus luni, incepand cu ora 12,00, in Sala de Marmura a Teatrului National din Bucuresti, informeaza un comunicat al familiei citat de Agerpres.roDinu Sararu va fi inmormantat marti in localitatea Slatioara, judetul Valcea.In conformitate…

- Fructul pe care Cristian Popescu Piedone il recomanda 'daca vrei sa mai faci vreo doi, trei copii'. Unde se gaseșteCristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, recomanda consumul acestui fruct „daca vrei sa mai faci vreo doi, trei copii”. Se gasește in orice supermarket și prețul este accesibil…

- Diplomatul a mai spus ca fostii parteneri romani „continua sa scoata, cum se spune la noi, o pisica moarta de la naftalina”, referindu-se la problema tezaurului pe care Rusia ar trebui sa-l returneze Romaniei. Repetand o idee vehiculata anterior de Moscova, Kuzmin a spus clar ca tezaurul Romaniei nu…