- O poveste speciala, un autor iubit de milioane de cititori din intreaga lume și un titlu care promite sa ofere cititorilor o experiența literara cu adevarat memorabila, acestea sunt ingredientele care compun „Familia Radley".

- Grupul de cosmetice Puig, care deține marci de lux precum Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera sau Rabanne, se pregatește sa fie listat la bursa, cu speranța de a obține o capitalizare de piața de peste 2,5 miliarde de euro. The post EXTINDERE INTERNAȚIONALA Proprietarul unor marci de lux se pregatește…

- Matt Haig, unul dintre cei mai iubiți scriitori și un nume de referința in lumea literara contemporana, revine la finalul acestei veri in atenția cititorilor din intreaga lume cu un nou roman, „O viața imposibila", o invitație intr-o calatorie profunda in

- Deputatul social-democrat de Buzau, Andi Cristea, a participat, alaturi de ambasadorii straini acreditați la București, la conferința internaționala organizata de Diplomacy 360 sub titlul „Geopolitica și diplomația tehnologiilor disruptive emergente”. In calitate de raportor general pentru tehnologie…

- Joi, in ajunul alegerilor prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in perioada 15-17 martie, Kievul a chemat comunitatea internaționala sa respinga rezultatul lor, calificandu-le drept o „farsa”, ele urmand sa consacre in mod fals victoria lui Putin. „Ucraina cheama statele straine și organizațiile…

- Ruxandra Dumitrescu (20 aprilie 1977 – 3 martie 2024) a fost o jucatoare de volei care a facut performanța in țara și in strainatate. Ea a concurat cu echipa naționala de volei feminin a Romaniei la Campionatul Mondial FIVB de volei feminin din Brazilia din 1994, conform Wikipedia. A fost cetațean…

- Televiziunea Romana de la București da o noua lovitura! Conducerea gigantului de pe piața media a anunțat lansarea unui nou canal de televiziune. Pregatirile sunt in linie dreapta, data la care va avea loc lansarea fiind deja cunoscuta. Se va intampla in martie 2024. Ce nou canal TV lanseaza Televiziunea…