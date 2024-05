Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 mai, in centrul Chișinaului va fi sarbatorita Ziua Europei in cadrul unui eveniment organizat de guvern in colaborare cu o delegație a Uniunii Europene. Despre acest lucru a anunțat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a declarat ca pe 9 mai 1950 s-a pus piatra de temelie…

- In cadrul conferinței anuale referitoare PNRR , Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal a facut un scurt, dar elocvent, tablou al situației sustenabilitații fiscal – bugetare a Romaniei. El a dezvaluit slabiciunea din construcția PNRR. „Intr-un fel, planurile naționale de restructurare sunt „outdated”…

- Partidul Național Liberal a organizat, zilele trecute, Congresul Partidului Popular European la București, la care au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, 13 șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeana, dar și peste 1.500…

- Siegfried Mureșan, in plenul Parlamentului European: Noi, instituțiile Uniunii Europene, trebuie sa ne implicam mai activ in a ajuta țarile candidate sa indeplineasca criteriile de aderare Intervenția deputatului european Siegfried Mureșan (PNL / PPE), vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea profiturilor obtinute din activele rusesti inghetate pentru a cumpara provizii militare pentru Ucraina, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters.

- Comasarea alegerilor și contopirea listelor pentru europarlamentare se bazeaza pe frica, nu pe vreun program in folosul oamenilor. La anunțarea deciziei, cei doi lideri de partide n-au facut nicio trimitere la vreun proiect politic comun al viitorilor europarlamentari, colegi de lista. Nici un cuvant…

- Primaria Municipiului Dej, organizeaza evenimente care marcheaza „Ziua Naționala Constantin Brancuși”, celebrata in data de 19 februarie, ziua de naștere a renumitului sculptor roman. In cadrul evenimentelor luni, 19 februarie, in Sala Multimedia a Muzeului Municipal Dej ,cu incepere de la orele 10:00,…

- Asociația Citizenit, coordonatorul local al evenimentelor KineDok, invita aradenii la o noua proiecție speciala la Cinema Arta, in aceasta seara (14 februarie), de la ora... The post Proiecții speciale KineDok și kinema ikon la „Arta”: documentarul „Alb pe alb” și scurtmetraje realizate cu AI appeared…