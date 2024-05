Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a aprobat recent tranzacția prin care Intesa Sanpaolo Bank are in plan preluarea First Bank, conform anunțului facut marți de catre instituție. Aceasta mutare strategica va aduce schimbari semnificative pe piața bancara din Romania și va consolida poziția cumparatorului in cadrul…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Rheinmetall Landsysteme GmbH intentioneaza sa preia compania Automecanica Medias SRL si subsidiara acesteia, Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL”, informeaza autoritatea de concurenta. Rheinmetall Landsysteme GmbH, Germania, face parte…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Grupul EOS, prin intermediul companiilor EOS Credit Funding DAC si EOS Finance IFN S.A., intentioneaza sa preia un portofoliu de creante performante si neperformante de la BRD Finance IFN SA”, anunta autoritatea de concurenta. EOS Finance IFN S.A.…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Ubitech Constructii SRL intentioneaza sa preia Copraag Entrepreneur SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Ubitech este o companie romaneasca ce presteaza servicii in domeniul constructiilor nerezidentiale si al inchirierii de spatii, echipamente…

- ”Ca parte a strategiei de extindere a infrastructurii de livrare din regiune, Sameday, compania care a introdus livrarea in easybox in piata din Romania, anunta intentia de a prelua compania de curierat rapid Sprinter din Ungaria. Astfel, in urma potentialei achizitii, Sameday isi va extinde infrastructura…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Saturn Bidco SAS, Franta, intentioneaza sa preia Steliau International SAS, Franta, si filialele sale”, informeaza autoritatea de concurenta. Saturn Bidco SAS este o companie nou infiintata, detinuta de Grupul Astorg, care activeaza in domeniul…

- Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA. ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA”, informeaza autoritatea de concurenta. In Romania, companiile din Grupul Premier sunt active pe piata gazelor naturale,…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA.Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA, potrivit news.ro. ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC,…