Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ”Executivul a aprobat in sedinta desfasurata astazi, 7 martie 2024, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Memorandumul cu privire la realizarea lucrarilor de infrastructura, cai de acces si utilitati, in vederea dezvoltarii de terminale specializate in portul Constanta…

- Conform detaliilor contractului, serviciile de dirigentie de santier vizeaza obiectivul de investitie "Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare si racorduri in satele Nuntasi si Istria, comuna Istria, judetul Constanta" Primaria comunei Istria, judetul Constanta, si firma Iancu Bac au incheiat…

- In Bihor va fi construita a treia autogara moderna din județ. Luni a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor la Autogara din orasul Sacueni , o investitie de 1,45 milioane de lei, din care contributia Consiliului Județean este de 1 milion de lei si restul a Primariei locale. Potrivit unui comunicat…

- Judetul Bihor va avea, in acest an, infrastructura asigurata pentru functionarea a cinci parcuri de specializare inteligenta, unul in Oradea si alte patru in Beius, Stei, Alesd si Marghita, fiind primul judet din tara in aceasta privinta, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, directorul Agentiei…

- ADVERTORIAL. S.C. CYBEX FITNESS S.R.L. cu sediul in comuna Tileagd, sat Tilecuș, nr.163, județul Bihor, CUI 32111864, J5/1309/2013, implementeaza proiectului cu titlul: „Creșterea competitivitații S.C CYBEX FITNESS S.R.L prin achiziția de echipamente performante”, cod SMIS 137141, co-finantat prin Fondul…

- Eveniment COMUNICAT DE PRESA ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” – Cod SMIS: 127071 decembrie 19, 2023 10:11 COMUNICAT DE PRESA Alexandria, 19/12/2023 ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” – Cod SMIS: 127071…

- Consiliul Județean Hunedoara lanseaza licitația pentru Modernizarea DJ 705A: Oraștie – Costești – Sarmizegetusa Regia, finanțat prin POR. Consiliul Județean Hunedoara a scos la licitație contractul de Execuție Lucrari pentru proiectul ambițios de modernizare a Drumului Județean…