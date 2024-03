Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat in sedinta desfasurata astazi, 16 februarie 2024, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, indicatorii tehnico economici aferenti obiectivului de investitii "Dragaj de investitii in porturile maritime".Potrivit reprezentantilor Ministerului Transporturilor,…

- In goana disperata a ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, de a trece cele 15 spitale CFR la autoritațile locale a blocat o investiție de circa 200 de milioane de euro pentru realizarea a unui spital modern in nordul Capitalei. Investiția a fost parafata in 2020 Pe data de…

- Astazi, 18.01.2024, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Executivul a aprobat actele normative prin care au fost solutionate revendicarile cu rezolvare imediata ale transportatorilor, revendicari ce au fost ridicate de partenerii sociali in cadrul dialogului permanent pe care…

- DN 17C Bistrița – Dumitra, mai exact tronsonul de drum care incepe de la ieșirea din municipiul Bistrița și se termina dupa intrarea in localitatea Dumitra, cu o lungime de 7,82 kilometri, va fi reabilitat cu circa 280 milioane de lei. Printre proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței…

- ”Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) informeaza ca, ieri 26 decembrie 2023, a fost publicat in platforma SEAP anuntul nr. CN1062968 privind achizitia a 12 automotoare in tractiune electrica pe baza de pile de combustie cu hidrogen, destinate transportului feroviar de calatori, precum si achizitionarea…

- Guvernul, reunit luni in sedinta, va aproba suplimentarea, din Fondul de rezerva bugetara, a bugetelor mai multor ministere si institutii centrale: Ministerul Transporturilor, Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Secretariatul General…

- Astfel, Guvernul va suplimenta, prin hotarare, bugetul Ministerului Transporturilor pentru Clubul Sportiv Rapid Bucuresti cu suma de 7.400.000 de lei."Avand in vedere faptul ca Clubul Sportiv Rapid Bucuresti nu dispune de fondurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor salariale ale sportivilor,…

- Deputatii au aprobat, in sedinta de plen de marti, transferul a 15 unitati sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor in subordinea altor ministere si institutii cu retea sanitara proprie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transferul a 15 unitati sanitare cu paturi…