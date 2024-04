Până în 2030, încă 33 de orașe și comune din Bihor vor avea rețele de gaze interconectate Vicepreședintele CJ Bihor, Mircea Malan, a anunțat ca se pregatește o strategie ce vizeaza ca pana in anul 2030 in Bihor sa existe rețele de gaz in inca 33 de comune și orașe din județ, insa acestea sa fie proiectate din start așa incat sa fie cat mai economice și cat mai funcționale, nu ca rețele strict locale, ci conectate intre ele, scrie ebihoreanul.ro Alaturi de el, directorul general al Distrigaz Vest a dat asigurari ca gazul va fi utilizat in continuare, multe decenii de acum inainte, atat pentru incalzirea locuințelor, cat și pentru industrie, dand exemplul de succes al noii rețele din… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

