- GRAMPET Group, liderul transportului feroviar privat de marfa din Romania, anunța ca vicepreședinte grupului de companii, Calin Grațian, a fost demis, joi, 18 aprilie, cu efect imediat. Vicepreședintele GRAMPET este acuzat ca a intermediat o afacere prin care investitori din Rusia ar fi urmat sa cumpere…

- Viceprimarul municipiului Sibiu Corina Bokor a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca s-a inscris in PSD si a demisionat din functia de vicepresedinte al Forumului Democrat al Germanilor (FDG) Sibiu, insa a ramas membra in cadrul Forumului. „Mi-am dat demisia din consiliul de conducere al FDG Sibiu.…

- ETF BET Patria-TradeVille (simbol BVB:TVBETETF), primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania, listat la Bursa de Valori București, a ajuns la un activ de 220,5 milioane de lei la mijlocul lunii martie, o creștere de peste 13 ori in ultimii trei ani. Numarul de investitori in fond a crescut,…

- BMW a ales Ungaria pentru o fabrica de automobile, dar Romania a fost preferata pentru un centru de IT care va incepe cu 120 de angajati si va creste la cateva mii, relateaza Ziarul Financiar. Salariile in IT din Romania sunt duble fata de cele din industria auto. BMW Group si NTT DATA Romania au…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la Palatul Victoria cu Marcus Jadotte, vicepreședintele Google, responsabil de afaceri guvernamentale. „Discuții fructuoase la Palatul Victoria cu conducerea Google cu privire la viitoarele investiții in infrastructura digitala, inovare și proiecte de cercetare…