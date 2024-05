Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile postale, detergentii si medicamentele se afla in topul scumpirilor inregistrate in martie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). In martie 2024, pretul serviciilor postale a urcat cu 26,94%, comparativ…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a caștigat, din PNRR, doua proiecte in valoare totala de 69,3 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii universitare.

- Clasamentul constructorilor de autostrazi este dominat, in luna februarie, de cel mai puternic constructor roman – Umbrarescu, cu lucrari la Autostrada Moldovei (A7). Pe podium s-au mai situat italienii de la Pizzarotti și turcii de la Alarko, cu lucrari la A7, respectiv A0, scrie economica.net. Umbrarescu…

- „Metoda Good Inside. Bunatatea interioara a copilului tau”, cartea numarul 1 in topul Bestseller New York Times care vine in ajutorul parinților, potrivit mediafax. Cel mai de succes titlu al momentului din domeniul parentingului, cartea Metoda Good Inside. Bunatatea interioara a copilului tau a…

- Statele Unite au declarat miercuri ca sustin "suveranitatea" Republicii Moldova in reactie la autoritatile din Transnistria, o regiune separatista pro-rusa a Moldovei, care au cerut Rusiei "masuri de protectie" pe fondul tensiunilor exacerbate de conflictul din tara vecina Ucraina, relateaza AFP."Statele…

- București se afla printre orașele europene cu cele mai mici chirii, dar daca iei in calcul raportul chirie/salariu, acesta devine mai puțin atractiv, potrivit datelor pe 2023 publicate de Eurostat.

- Cea mai mare pensie din Romania este una contributiva. Ce suma incaseaza un roman, dupa indexare. Topul celor mai mari pensii Cea mai mare pensie din Romania nu este una speciala ci una contributiva. Mai exact, un roman a ajuns la o pensie lunara bruta de 108.627 de lei, ca urmare a indezarii din ianuarie.…