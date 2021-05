Constanța a atras un milion de turiști în 2020, an afectat de pandemia de coronavirus Constanta a numarat anul trecut 89.903 locuri de cazare, mai putine cu 600 fața de anul 2019, dar a fost cea mai vizitata destinatie din Romania, conform INS. In topul național urmeaza Brasovul, cu 28.700, si Bucuresti, cu putin peste 21.800 locuri de cazare. Capacitatea declarata de cazare din judetul Constanta reprezinta 25% din capacitateatotala a Romaniei, de aproape 360.000 de locuri de cazare in 2020. Cel mai vizitat judet din Romania in 2020 a fost Constanta, care a primit peste 1 milion de turisti anul trecut, conform datelor INS. Este primul an in care județul reuseste sa atraga cei mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

