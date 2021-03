Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a criticat vineri restrictiile asupra libertatilor in Rusia si China, salutand in schimb modificarea politicii SUA privind migratia sub impulsul noii administratii a lui Joe Biden, relateaza AFP. Michelle Bachelet a sustinut un discurs in fata Consiliului…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului a adoptat vineri o rezolutie in care cere Myanmarului sa o elibereze pe Aung San Suu Kyi si pe ceilalti demnitari arestati si sa se abtina de la folosirea violentei impotriva oamenilor care protesteaza impotriva loviturii de stat organizate de armata la inceputul…

- Moscova este pregatita pentru un dialog cu Uniunea Europeana cu privire la intreaga gama de probleme acumulate in relatiile bilaterale si nu se teme ca incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii ar putea influenta vizita in Rusia a Inaltului reprezentant pentru politica externa al UE, Josep Borrel,…

- ​Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat oficial pe fostul subsecretar de stat William Burns ca director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), scrie Agerpres. Casa Alba a facut cunoscut ca miercuri administratia Biden a trimis Senatului nominalizarea lui William Burns. Daca numirea…

- ONG-ul Human Rights Watch (HRW), care militeaza pentru apararea drepturilor omului, a criticat luni interventia in forta a politiei ruse impotriva manifestantilor care au cerut sambata eliberarea opozantului Alexei Navalnii, apreciind ca este vorba de norma, nu de o exceptie in Rusia.

- Uniunea Europeana a lansat un apel viitorului presedinte american Joe Biden pentru a forma un ''nou pact fondator'' cu Europa lucrand asupra unor chestiuni precum pacea, securitatea, prosperitatea, libertatea si drepturile omului, transmit miercuri Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Europa ''are…

