- Prefectul judetului Neamt, Adrian-Vasile Nita, și-a dat demisia, urmand sa candideze din partea PSD pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt. Adrian-Vasile Nita, prefectul de Neamț de doi ani și juumatate, a marturisit ca a considerat ca este corect sa isi depuna demisia, deși putea sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor și Sarbatoarea etniei romilor din Romania, ca „autoritațile centrale și locale au obligația și responsabilitatea de a identifica soluții adecvate pentru provocarile cu care se confrunta minoritatea roma”.…

- In noaptea aceasta, Romania va face trecerea la ora de vara, marcand inceputul unei perioade de lumina mai indelungata in fiecare zi. Incepand cu ora 3:00, ceasurile vor fi setate cu o ora inainte, devenind ora 4:00. Acest obicei, des intalnit in emisfera nordica, este urmat de obicei la finalul lunii…

- Astazi, liderii PNL Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Rareș Bogdan au vizitat diaspora romana din Spania. Au avut loc intalniri cu membrii comunitații romanești și preoții romani din Spania. Intr-un an electoral tensionat, mesajul romanilor stabiliți in Spania catre reprezentanții PNL a fost clar: ascensiunea…

- Comunitatea romaneasca din Republica Ceha numara circa 50.000 de persoane Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu , a avut astazi, la București, o reuniune bilaterala cu vicepremierul și ministrul Muncii și Afacerilor Sociale din Republica Ceha, Marian Jurecka. Principalele…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- In cadrul unei acțiuni coordonate de Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, politisti ai Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat luni dimineata o serie de percheziții vizand o școala postliceala medicala implicata intr-o schema de școlarizare fictiva. Astfel, mai multi cetațeni…

- Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a semnat astazi la Liege, Belgia, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economia sociala. Aceasta semnatura marcheaza un angajament ferm din partea Romaniei pentru dezvoltarea unei economii sociale puternice și incluzive in cadrul…