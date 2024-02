Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica, in fata sediului PSD din Capitala, pentru a ii transmite premierului Marcel Ciolacu ca Romania este pregatita pentru legalizarea parteneriatelor civile. Evenimentul a fost organizat de catre Asociatia MozaiQ, in contextul in care seful Executivului a declarat,…

- Pe data de 10 februarie, Romania va afla daca va trebui sau nu sa plateasca despagubiri companiei care s-a ocupat de extragerea aurului de la Roșia Montana. Marcel Ciolacu a oferit o reacție și a declarat ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministrul. ”Cred ca v-ati obisnuit, pentru…

- Marcel Ciolacu e ferm convins ca PSD va caștiga alegerile parlamentare in detrimentul AUR. In caz contrar, premierul anunța ca va demisiona din fruntea Partidului Social Democrat. „Daca Simion caștiga alegerile europarlamentare plec a doua zi. Sunt ferm convins ca vom fi pe primul loc, am un șef de…

- Victor Ponta, consilier onorific al premierului, a catalogat AUR ca fiind o „sperietoarea” prin care „toti trebuie sa stea impreuna, claie peste gramada, sa nu vina AUR peste ei”. In ceea ce privește alegerile prezidențialele , acesta a declarat ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, poate sa caștige daca…

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a reușit performanța de a aduce absorbția fondurilor europene la peste 90 la suta! Acesta a aratat ca Romania ocupa locul 4 in Uniunea Europeana, o performanța remarcabila recunoscuta…