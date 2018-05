Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential pentru politica externa Bogdan Aurescu a efectuat miercuri, 16 mai, o vizita de lucru la Washington, informeaza un comunicat remis AGERPRES de Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii. Vizita a avut loc dupa intalnirea dintre premierul Viorica Dancila și Klaus Iohannis…

- Consilierul prezidențial pentru politica externa Bogdan Aurescu a efectuat miercuri, 16 mai 2018, o vizita de lucru la Washington DC. Programul a cuprins o intrevedere cu Wess Mitchell, asistent al secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, o masa rotunda organizata de think-tank-ul…

- * Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a fost chemat de urgenta la Ramallah pentru consultari, informeaza Ambasada statului Palestina in Romania, intr-un comunicat. Ministerul de Externe al Autoritatii Palestiniene face acest demers in contextul in care Romania se afla printre tarile care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 12 aprilie, pe ministrul pentru Europa și pentru afaceri externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Vizita oficialului francez survine la 11 ani de la ultima vizita a unui ministru de externe francez in Romania…

- Ministrul Francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, are o intrevedere cu Laura Codruta Kovesi in timpul vizitei de doua zile la Bucuresti, se arata pe site-ul oficial al ministerului francez de Externe.

- Ambasadorul George Cristian Maior la intalnirea cu reprezentantii companiilor americane: 'Romania si Statele Unite pregatesc un an 2018 foarte ambitios in domeniul comertului si investitiilor, care sa reflecte consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic' Ambasadorul Romaniei la Washington,…

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 12 martie 2018, o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, și din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezența șefului diplomației romane, Teodor Meleșcanu. Intalnirea a avut loc cu prilejul celei de-a 10-a…