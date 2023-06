Congo: șaisprezece rinoceri albi sudici au fost puşi în libertate Șaisprezece rinoceri albi sudici au fost pusi in libertate in Republica Democrata Congo, in incercarea de a reintroduce in natura specia pe cale de dispariție, scie Rador. Rinocerii fost transportați dintr-o rezervație privata din Africa de Sud in parcul național Garamba din nord-estul RD Congo. Ultimul rinocer alb nordic din zona a fost ucis in 2006. Un oficial a spus ca eforturile de salvare a speciei au fost „prea puține, prea tarziu” și a descris rinocerul alb sudic drept cea mai apropiata alternativa genetica. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 11 iunie - Forțele ucrainene… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

