Stiri pe aceeasi tema

- Bistrița-Nasaud se numara printre județele din țara cu cei mai puțini analfabeți, potrivit datelor Recensamantului Populației. Doar doua județe din țara au mai puțini analfabeți de peste 14 ani decat are Bistrița-Nasaud. Potrivit datelor oferite de Institutul Național de Statistica, Bistrița-Nasaud…

- Piața imobiliara se prabușește la nivel național: Autorizațiile de construcție au scazut cu 25% in 2023 Piața imobiliara se prabușește la nivel național: Autorizațiile de construcție au scazut cu 25% in 2023 Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania, in primele…

- Spre finele lui 2021, au inceput sa creasca prețurile la energie și la gaze naturale, impingand Europa intr-o criza energetica. Razboiul din Ucraina a pus problema aprovizionarii cu energie. Cum s-a descurcat Romania de atunci și pana atunci? Caștigarea independenței energetice a unei țari intr-un interval…

- Romania contrastelor: 40% din populația rezidenta a țarii noastre nu era conectata la sistemele de canalizare in 2022 Romania contrastelor: 40% din populația rezidenta a țarii noastre nu era conectata la sistemele de canalizare in 2022 Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica…

- O afacere cu o piata larga in Iasi, cea a administrarii imobilelor pe baza de comision sau contract, nu a prins inca la public: Termo Service SA, institutie subordonata primariei Municipiului Iasi, controleaza doua treimi din piata administrarii de locuinte, in timp ce alte 60 de firme concureaza pe…

- Institutul Național de Statistica a realizat o analiza a primelor patru luni ale acestui an, din perspectiva numarului de sosiri raportate de catre unitațile de cazare din Romania, respectiv hoteluri

- Institutul National de Statistica publica primele rezultate definitive ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor, runda 2021. Acest prim set de date cuprinde informatii referitoare la caracteristicile demografice ale populatiei Romaniei, cu un grad de dezagregare la nivel de municipii, orase, comune…