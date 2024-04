Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor colectate de Institutul Național de Statistica, anul trecut, in Romania, s-au construit 48 de km de autostrada. La finalul anului 2023, lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 86.388 de km.

- La 31 decembrie 2023, lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 86.388 km, din care 17.677 km (20,4%) drumuri nationale, 35.046 km (40,6%) drumuri judetene si 33.665 km (39,0%), drumuri comunale. Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 49,4%…

- Specialiștii de la Institutul Național de Statistica au publicat recent o noua serie de date, prezentand o radiografie a vieții oamenilor de la noi din țara. INS a dezvaluit ce venituri au avut gospodariile din Romania, in medie, la final de 2023, dar și care au fost cheltuielile. INS, noi date despre…

- In ultimul trimestru al anului 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15 – 64 ani) a fost de 63%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in perioada octombrie…

- Gala Excelenței Feminine, ediția a II-a, desfașurata pe 4 martie, la Palatul Regal, sub titlul ”THE SMART, THE BOLD, THE BEAUTIFUL”, ca parte a proiectului național ”Impreuna protejam Romania”, a celebrat feminitatea, inteligența și forța femeilor in societate, in cadrul unei ceremonii de premiere…

- Sectorul de servicii informatice și tehnologia informației (IT) a inregistrat o creștere impresionanta in anul 2023 comparativ cu anul 2022, cu un avans de 16,3%, conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica. Aceasta evoluție subliniaza rolul tot mai important pe care tehnologia…

- Exporturile dinspre Republica Moldova spre Romania au inregistrat in 2023 o creștere anuala de cu 14,5%, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS) de la Chișinau. Astfel, Romania ramane principala destinație a marfurilor din R. Moldova, cu o pondere de 35,1 la suta din totalul exporturilor. In…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,995 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 2% mai mare (+39.800) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia interna…