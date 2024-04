Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea persoanelor cu studii superioare este mai mare in țarile nordice și baltice, iar femeile sunt, in general, cele mai educate. Romania are cel mai mic procent din UE in ceea ce privește numarul de persoane cu studii superioare.

- Romania se situeaza pe primul loc, la nivel european, in topul tarilor in care copiii si tinerii sunt puternic afectati de saracie. Datele din anul 2021 arata ca peste 40% dintre copiii si tinerii romani cu varste intre 0-17 ani se aflau in risc de saracie sau excluziune sociala, reiese dintr-un document…

- Romania se situeaza pe primul loc, la nivel european, in topul tarilor in care copiii si tinerii sunt puternic afectati de saracie. Datele din anul 2021 arata ca peste 40% dintre copiii si tinerii romani cu varste intre 0-17 ani se aflau in risc de saracie sau excluziune sociala, reiese dintr-un document…

- Romania se situeaza pe primul loc, la nivel european, in topul tarilor in care copiii si tinerii sunt puternic afectati de saracie. Datele din anul 2021, luate in calcul in elaborarea unei strategii pentru sprijinirea parintilor, arata ca peste 40% dintre copiii si tinerii romani din grupa de varsta…

- Un numar mai mic de ore de școala, așa incat sa se simta o „aerisire” pentru elevi, este unul dintre cele trei „principii” enunțate de ministra Educației, Ligia Deca, atunci cand aceasta a descris, luni, pilonii folosiți in elaborarea .... The post DATE EUROPENE Romania – in topul țarilor europene…

- Liceenii romani se pot preinscrie la Programul FLEX finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, anunța Ambasada SUA in Romania, .... The post STUDII IN STRAINATATE Liceenii romani se pot inscrie la bursele FLEX, cu care studiaza un an de liceu in Statele Unite first appeared on…

- Clujul se numara printre județele cu cei mai mulți absolvenți de studii universitare. In clasamentul zonelor cu cel mai inalt grad de educație din Romania, unde peste 20% din populația rezidenta este absolventa de studii universitare, se afla și Bucuresti, Ilfov, Timis și Brașov, arata datele INS…

- CLASAMENT… Vasluiul mai inregistreaza o performanța negativa. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), județul are cel mai scazut grad de educație: doar 7,20% din populația rezidenta a județului a absolvit studii superioare. Vasluiul se claseaza, astfel, pe ultimul loc in acest clasament,…