Conflict sângeros în Afganistan: 10 morți și 14 răniți. Talibanii câștigă teren în paralel cu retragerea trupelor SUA In districtul Arghanj Khwa, provincia nord-estica Badakshan, luptele intre talibani și forțele de securitate au durat doua zile. Autoritațile locale au anunțat ca militarii au fost fortati sa abandoneze ultimele puncte de control pe care le mai detineau.Acest district are o importanța strategica, aflandu-se la doar 10 km de capitala provinciei, Faizabad, si asigurand legatura cu cel putin alte 10 districte.Talibanii au cucerit un district și din sudul țarii, din provincia Uruzgan. Pentru ca nu mai primisera provizii, fortele de securitate din districtul Chinartoo s-au alaturat insurgentilor. Dupa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Cel putin 10 genisti au fost ucisi si alti 14 raniti intr-un atac asupra unui centru de deminare din provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a anuntat miercuri Ministerul de Interne afgan, citat de AFP si dpa. "Talibanii au intrat in incinta unui organism insarcinat cu operatiuni de deminare…

- O nunta care a avut loc sambata in provincia afgana Kapisa s-a transformat in tragedie. Șase oameni au murit și alți patru au fost raniți de un obuz de mortier tras de talibani, relateaza News.ro , care citeaza AFP. Potrivit armatei afgane, tirul a vizat un post de control al armatei situat in apropiere,…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte câteva au fost ranite în explozia unei bombe lânga autobuzul în care se aflau sâmbata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP citata de Agerpres.Incidentul…

- Talibanii au atacat orașul Mehtarlam, capitala de provincie situata la 120 km de Kabul, au anuntat oficiali si martori, determinand armata afgana sa declanseze o contraofensiva, relateaza AFP. Confruntari intense au inceput intre talibani si fortele afgane inca de duminica la Mehtarlam, un…

