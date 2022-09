Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a prefațat meciul din Kosovo, contra lui FC Ballkani, debutul in grupa de Conference League. FC Ballkani - CFR Cluj se joaca joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro X. CFR Cluj face parte din grupa G din Conference League…

- CFR Cluj va intalni Piunik Erevan, miercuri seara, pe teren propriu, de la ora 21.30, in mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Campionilor. In tur, scorul a fost 0-0. In cazul unui succes cu Piunik, CFR Cluj va juca in turul secund al preliminariilor din Liga Campionilor impotriva echipei…