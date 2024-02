Stiri pe aceeasi tema

- Rapid București a caștigat partida disputata sambata, in Giulești cu Oțelul Galați. Partida a facut parte din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Galațenii au suferit prima infrangere in deplasare din actuala ediție de campionat.

- Aly Abeid a semnat cu CFR Cluj, jucatorul fiind in ultimele șase luni de contract cu UTA. Clubul din Gruia, prin Cristian Balaj, a confirmat... The post Abeid a semnat cu CFR dar Rednic crede ca-l mai poate motiva sa joace bine pentru UTA appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Marian Aioani (24 de ani) este cel mai nou transfer realizat de Rapid București. Goalkeeper-ul merge in Giulești pentru a il inlocui pe Horațiu Moldovan (25 de ani), plecat la Atletico Madrid in schimbul a 800.000 de euro. Mutarea oficiala a fost anunțata de catre Farul Constanța pe rețelele sociale.…

- Mijlocasul croat Damjan Djokovic a semnat o intelegere valabila un an si jumatate cu echipa de fotbal Rapid Bucuresti, din postura de jucator liber de contract, dupa ce s-a despartit in aceasta iarna de FCSB, potrivit site-ului clubului giulestean.In varsta de 33 de ani, Djokovic si-a facut junioratul…

- Damjan Djokovic (33 de ani) a semnat cu Rapid. Mijlocașul croat a fost prezentat oficial de clubul din Giulești și va incepe treaba imediat. Djokovic a reziliat de curand contractul cu FCSB, a primit 70.000 de euro pentru a accepta sa plece, apoi a zburat in Antalya, unde Rapid are cantonamentul. El…

- „La ultimul meci direct contra rivalei Rapid București am sarbatorit o victorie extrem de frumoasa, dupa mai bine de 27 de ani pe terenul rivalei, in prima divizie! In tur am invins cu 2:0 și am sarbatorit alaturi de suporterii petroliști prezenți alaturi de noi. Vineri, de la ora 20:00, alaturi…

- Cristiano Bergodi a cedat si și-a criticat jucatorii dupa Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, in care „șepcile roșii” au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a […] The…

- U Cluj a invins-o pe Rapid, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 17 din Superliga. Ianis Stoica (20 de ani), atacantul ardelenilor, a analizat partida din Giulești. Ianis Stoica, dupa Rapid - U Cluj: „Era necesar sa caștigam azi” „Mister (n.r. - Ioan Ovidiu Sabau) ne-a zis inainte de meci…