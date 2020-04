Confederația Patronală Concordia, despre pachetul de legi al PSD: ​​Populismul poate costa mai mult decât criza ​Sectoare vitale ale economiei românești pot fi date complet peste cap de un pachet legislativ adoptat în graba de Parlamentul României, fara un dialog cu Guvernul, autoritațile de reglementare, patronate și sindicate. Membrii Confederației Patronale Concordia înțeleg foarte bine situația excepționala în care ne gasim și nevoia unor masuri, de asemenea, excepționale, dar acestea trebuie luate în urma unei minime analize. În caz contrar, un ajutor temporar se poate transforma într-o criza prelungita în ani de zile pentru noi toți, consumatori… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

