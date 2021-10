Stiri pe aceeasi tema

- In stilul deja bine-cunoscut, cei care ne conduc au decis in urma cu cateva zile ca este cazul ca tot romanul sa aiba asupra sa un certificat digital care sa ateste ca nu este un pericol pentru ceilalți din punct de vedere al raspandirii coronavirusului. Nu chiar la fiecare pas pe care il facem, ci…

- Jocurile vor avea loc in Sala Polivalenta in zilele de 23 și 24 octombrie de la ora 18:30 CSM Focșani va intalni in runda a doua a Cupei Europene EHF unde s-a calificat direct, formația luxemburgheza Kaerjeng, calificata dupa dubla victorie din turul I impotriva kosovarilor de la KH Vellaznimi HC. Conform…

- Ana-Maria Barbosu, sportiva pregatita la CSS Focșani de profesorii antrenori Daniela Trandafir și Cezar Stoica, a caștigat la Campionatul Național Open al junioarelor titlul de campioana a Romaniei la paralele și vicecampioana la individual compus și sol. Din 2019, se pregatește la Centrul…

- Dupa nenumarate critici și opoziții pe fața, in sfarșit majoritarii din Consiliul Local Focșani au realizat ca societatea de termoficare a municipiului are nevoie de ajutor. Probabil doar pentru a-și mai spala din imaginea șifonata grav in urma ieșirilor pe care le are de cand simte puterea cum i se…

- Lucrurile sunt departe de a se așeza pe fagașul normal la Spitalul Municipal Adjud, unitate sanitara aflata in subordinea primariei din acest al doilea municipiu al județului Vrancea. Concursul organizat pentru ocuparea funcției de manager al spitalului s-a finalizat luni, 23 august, cand cei trei candidați…