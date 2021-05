Stiri pe aceeasi tema

- „Știi cate state are Uniunea Europeana? 27! Atatea minute va avea și concertul nostru” este mesajul lui Calin Goia, solistul trupei Voltaj, pentru toți cei care duc dorul unui concert, fie el și online. Așa ca pe 9 mai la ora 19:30, Voltaj va sarbatori „Din toata inima” ziua Europei cu un concert ce…

- Grupul Voltaj va sustine pe 9 mai, pentru a marca Ziua Europei, un concert online care va dura 27 de minute. Intitulat „Din toata inima”, concertul va incepe la ora 19:30 si va putea fi ascultat pe canalele social media ale trupei, inclusiv pe YouTube, dar si la Radio Romania Actualitati.…

- Mike Mitchell, muzician cunoscut pentru solo-ul de chitara din piesa „Louie Louie” a trupei The Kingsmen, a murit la varsta de 77 de ani, anunta BBC, informeaza News.ro. Membru fondator al trupei, Mitchell a murit in ziua in care a implinit 77 de ani, pe 16 aprilie, a confirmat bateristul…

- Sotia antrenorului Simone Inzaghi (Lazio Roma) a dezvaluit ca intreaga ei familie a intrat in izolare din cauza unor teste pozitive la noul coronavirus, in timp ce clubul din Serie A a confirmat miercuri ca un membru al staff-ului sau tehnic a fost infectat, transmite Reuters. Gaia Inzaghi…

- Dave Grohl, liderul trupei Foo Fighters si fost membru al grupului Nirvana, a anuntat ca isi va lansa autobiografia „The Storyteller” in luna octombrie a acestui an, potrivit Variety, potrivit news.ro. Publicata de Dey Street Books - imprint al HarperCollins - cartea, care urmeaza sa apara…

- Astazi este o zi trista pentru fanii trupei românești de muzica rock CARGO. Andi Barar, fondatorul acesteia, a murit infectat cu COVID-19. Chitaristul a fost internat în spital pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva timp…

- Fondatorul trupei Carho, Adi Barar, a decedat, astazi, dupa ce a fost internat in stare grava dupa ce s-a infectat cu COVID 19. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a trupei. ”Așa intens cum a trait toata viața pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, așa a luptat pana…

- Fondatorul și chitaristul trupei Cargo, Adi Barar, se afla internat la spital, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.„Azi, ziua de joi, il gasește pe Adi Barar la spital! Suntem ingrijorați pentru situația in care se afla! Starea lui de sanatate, este mai fragila decat ne-am fi putut inchipui, obișnuiți…