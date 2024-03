Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat, marti, ca a hotarat sa demisioneze din formatiunea PRO Romania intrucat considera colaborarea cu AUR „o decizie gresita” pentru partid si pentru oamenii care au crezut in acest proiect politic. „Cu regret, am hotarat astazi sa demisionez din PRO Romania. Convingerile…

- Eurodeputatul Corina Crețu, Comisar pentru Politica Regionala al Comisiei Europene, a anunțat ca demisioneaza din PRO Romania, dupa ce formațiunea politica a batut palma cu AUR. Intr-o scrisoare deschisa adresata prietenilor și colegilor de partid, Corina Crețu și-a exprimat profunda nemulțumire…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan afirma ca a prezentat, in plenul Parlamentului European, 7 masuri pe care Partidul Popular European (PPE) le susține pentru sprijinirea fermierilor in Europa. Deputatul european Siegfried Mureșan ( PNL / PPE), vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European responsabil…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca Romania trebuie sa fie alaturi de Ucraina și de poporul sau, el aratind ca are aceasta convingere in pofida anumitor voci care invoca o „oboseala a solidaritații" europene și ca Romania ramine angajata in acest efort…

- Ne apropiem cu pași repezi de alegerile europarlamentare, care vor avea loc intre 6 și 9 iunie 2024, iar partidele politice de la noi au inceput deja sa-și prezinte listele cu cei care viseaza sa prinda un loc calduț la Bruxelles. Text: Gazeta de Cluj o sa va prezinte cațiva oameni politici foarte vocali…

- Sorin Grindeanu propune un joc de echilibristica politica prin invitația catre Mircea Geoana sa revina la PSD și sa-și negocieze candidatura la prezidențiale, avand in verede ca Marcel Ciolacu este președintele partidului și, prin urmare, posibil candidat la scrutinul pentru Cotroceni.„Mircea Geoana,…

- Parlamentul European iși propune, prin intermediul IMERA – Internal Market Emergency and Resilience Act, sa asigure și sa intareasca libera circulație a cetațenilor, precum și a bunurilor necesare in situații de urgența. Din pacate, in cadrul ultimelor intalniri intre reprezentanții Parlamentului European…

- O piața libera nu inseamna o piața lipsita de orice reglementare, o piața in care autoritațile privesc pasive la posibile abuzuri și manipulari de preț, lipsite de instrumente de intervenție. Era de dorit ca plafonarea la energie, in Romania, de exemplu, sa fie reglementata pana la capat, inclusiv cu…