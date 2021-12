Concert extraordinar de Crăciun, la Palatul Bragadiru „Joy to the world” este un concert extraordinar de Craciun imaginat de actrița Antoaneta Cojocaru, ce va avea loc la Palatul Bragadiru, duminica 19 decembrie, de la ora 20:30 și va fi transmis live online, pe platforma Streamerse. Zece voci impresionante și autentice iși dau mana pentru a oferi publicului o seara memorabila, cu cele mai frumoase colinde internaționale și colinde romanești, alaturi de povești rare de Craciun, spuse de Antoaneta Cojocaru. Bucurie, caldura și multa speranța vor aduce acești artiști, actori și soliști de opera, pe care o sa-i recunoașteți de pe multe scene din București… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

